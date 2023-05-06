Очевидица рассказала о покушении на Прилепина

Жительница Нижегородской области, ставшая 6 мая свидетельницей покушения на писателя Захара Прилепина, рассказала «Известиям» о произошедшем.

Девушка помогала доставать Прилепина из поврежденного взрывом автомобиля.

«Машина просто перевернулась, она подлетела <...>. На наших глазах это всё произошло. Водитель мертвый, а его (Прилепина. — Ред.) вытащили», — сказала женщина.

Она отметила, что состояние Прилепина сразу после взрыва было удручающим. По ее словам, одна нога двигалась, а вторая была «как тряпка».

«Видимо, очень сильно повредили. Стонал. Что-то там лепетал от боли, шока», — добавила она.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По горячим следам участковыми был задержан один из подозреваемых.

На допросе мужчина признался в связях со спецслужбами Украины. Кроме того, он раскрыл и подробности подготовки покушения.

Мужчина установил несколько мин на пути следования автомобиля Прилепина, одна из них взорвалась, когда на нее наехала Audi писателя.

В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин. Прилепина госпитализировали. Согласно последним данным, врачи его прооперировали и ввели в медикаментозный сон.

В свою очередь, МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.