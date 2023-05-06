«Факел» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты воронежского «Факела» 6 мая на выезде обыграли «Ростов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Роман Акбашев и Хызыр Аппаев.
«Факел» провел первый матч под руководством Вадима Евсеева, который возглавил воронежский клуб 1 мая.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин игру пропускал из-за красной карточки, полученной в предыдущем матче.
«Факел» набрал 24 очка и поднялся на 13-е место в таблице, пишет газета «Спорт-Экспресс». «Ростов» занимает вторую строчку с 50 очками.
Ранее в этот же день «Ахмат» со счетом 5:1 обыграл на выезде московское «Торпедо» в матче РПЛ.