Летевший из Минеральных Вод в Москву самолет экстренно приземлился в Волгограде
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- Летевший из Минеральных Вод в Москву самолет экстренно приземлился в Волгограде
Самолет, летевший из Минеральных Вод в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Волгограда, заявила пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова 6 мая.
«Рейс авиакомпании «Сибирь» 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:18 (совпадает с мск. — Ред.) по техническим причинам. Посадка в штатном режиме», — сообщила Голодова в беседе с «РИА Новости».
Она отметила, что на данный момент пассажиры находятся в здании аэропорта и ждут резервный борт. Вылет в Москву планируется на 1:30 в воскресенье.
Ранее, 4 мая, самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Казань – Москва, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной экстренной посадки послужило ложное срабатывание одного из датчиков.