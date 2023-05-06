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Летевший из Минеральных Вод в Москву самолет экстренно приземлился в Волгограде

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Самолет, летевший из Минеральных Вод в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Волгограда, заявила пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова 6 мая.

«Рейс авиакомпании «Сибирь» 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды – Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:18 (совпадает с мск. — Ред.) по техническим причинам. Посадка в штатном режиме», — сообщила Голодова в беседе с «РИА Новости».

Она отметила, что на данный момент пассажиры находятся в здании аэропорта и ждут резервный борт. Вылет в Москву планируется на 1:30 в воскресенье.

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Ранее, 4 мая, самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Казань – Москва, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Причиной экстренной посадки послужило ложное срабатывание одного из датчиков.

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