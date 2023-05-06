В Москве пошел снег

Очевидцы в социальных сетях делятся кадрами из Москвы, где в субботу, 6 мая, пошел снег.

Судя по кадрам, они сделаны в центре столицы.

В городе в этот день было около 6–7 градусов тепла.

Ранее синоптики предупреждали москвичей об облачной погоде с прояснениями, небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя.

Накануне научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал 6 мая одним из самых холодных дней в Москве за весь период наблюдения, характерных для этого времени.

Также 5 мая в Московской области выпал снег. В частности, осадки были замечены в Дмитрове, Клину и Дубне. При этом синоптики предупредили: пик похолодания в столичном регионе наступит позднее.