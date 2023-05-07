Александр Скляр и рэпер Рич представили клип на песню «Черная свеча»

Музыкант Александр Скляр и рэпер Рич в преддверии 9 Мая представили клип на песню «Черная свеча». Об идеи создания композиции они рассказали в интервью «Известиям».

В подготовке к этой композиции Скляр и Рич провели мысленный эксперимент: залезли к украинскому военному в голову, попытались взглянуть на мир его глазами, однако так и не увидели света.

«Я показал когда эту песню своему другу писателю, он ее послушал и сказал, не страшно писать такие песни? Я ответил, что страшно, но не писать их мы не можем», — рассказал Рич.

Скляр со своей стороны вспомнил в этой связи про фильм «Обыкновенный фашизм».

«Такой фильм был очень мощный и до сих пор его показывают еще по телевидению он назывался «Обыкновенный фашизм». Сейчас это наша попытка [через песню] проникнуть в мозг вот этой вот конструкции», — сказал он.

Музыкант подчеркнул, что им с Ричем хотелось создать нечто эмоционально похожее на композицию «Ты забыл, брат» Виталия Аксенова.

Кроме того, отмечается, что именно тема Донбасса, которая звучит в совместной песне, связала и сделал крепкими друзьями музыкантов.

В феврале рэпер Рич также представил посвященную Донецку песню «Молитва».