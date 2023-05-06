Адвокат из США оценил 14-летний приговор для участника штурма Капитолия

В США дают большой срок даже за легкое правонарушение. Об этом заявил американский адвокат Аркадий Бух в беседе с «Известиями» 6 мая.

Таким образом он прокомментировал приговор к 14 годам тюремного заключения гражданину Америки Питеру Шварцу, который в 2021 году во время штурма Капитолия использовал перцовый баллончик.

Бух считает, что Соединенные Штаты являются одной из самых жестких стран по отношению к виновным в правонарушениям. Так, даже легкие проступки будут наказаны большим сроком.

«Мы далеко обогнали Европу, Россию и даже Саудовскую Аравию и Иран. У нас реально сидят люди за легкие правонарушения и сроки у нас долгие. Это глубоко укорененная традиция в нашей стране и, к большому сожалению, мы к этому уже привыкли», — сообщил он.

Говоря о деле Шварца, стоит отметить, что вынося приговор, судья принимал во внимание длинную криминальную историю фигуранта — 38 предыдущих судимостей, в том числе не менее 11 связанных с насилием или угрозой насилия.

При этом судья, вынося приговор 49-летнему Шварцу указал, что он «был в первых рядах», был «солдатом против демократии».

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу демократ Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позже Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. В свою очередь, исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел может достигнуть нескольких сотен.