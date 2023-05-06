Реклама
Прямой эфир
Общество
Врачи прооперировали пострадавшего при взрыве автомобиля Прилепина
Общество
Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в связях со спецслужбами Украины
Общество
Жителей Запорожской области временно перемещают из-за обстрелов со стороны ВСУ
Общество
Подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания
Армия
Пушилин заявил о невозможности Киева переломить ситуацию на фронте
Общество
Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде
Происшествия
В Донецке две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ
Армия
Кадыров заявил о готовности бойцов «Ахмата» направиться на позиции в Артемовске
Общество
Источник сообщил о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина
Армия
Пригожин подтвердил готовность с 10 мая передать позиции в Артемовске «Ахмату»
Общество
Генпрокуратура взяла на контроль дело о подрыве авто с Прилепиным
Спорт
«Ахмат» разгромил «Торпедо» в гостевом матче РПЛ
Спорт
Теннисисты Хачанов и Рублев выиграли парный турнир «Мастерса» в Мадриде

Адвокат из США оценил 14-летний приговор для участника штурма Капитолия

Адвокат Бух: в США дают большой срок даже за легкое правонарушение
0
Фото: U.S. District Court for the District of Columbia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США дают большой срок даже за легкое правонарушение. Об этом заявил американский адвокат Аркадий Бух в беседе с «Известиями» 6 мая.

Таким образом он прокомментировал приговор к 14 годам тюремного заключения гражданину Америки Питеру Шварцу, который в 2021 году во время штурма Капитолия использовал перцовый баллончик.

Бух считает, что Соединенные Штаты являются одной из самых жестких стран по отношению к виновным в правонарушениям. Так, даже легкие проступки будут наказаны большим сроком.

«Мы далеко обогнали Европу, Россию и даже Саудовскую Аравию и Иран. У нас реально сидят люди за легкие правонарушения и сроки у нас долгие. Это глубоко укорененная традиция в нашей стране и, к большому сожалению, мы к этому уже привыкли», — сообщил он.

По ту сторону: среди штурмовавших Капитолий нашлись военные и копы
По факту нападения на конгресс США расследуются десятки дел по террористическим статьям

Говоря о деле Шварца, стоит отметить, что вынося приговор, судья принимал во внимание длинную криминальную историю фигуранта — 38 предыдущих судимостей, в том числе не менее 11 связанных с насилием или угрозой насилия.

При этом судья, вынося приговор 49-летнему Шварцу указал, что он «был в первых рядах», был «солдатом против демократии».

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу демократ Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позже Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. В свою очередь, исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел может достигнуть нескольких сотен.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023