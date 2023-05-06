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Помощник Прилепина прокомментировал «Известиям» совершенный против писателя теракт

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Фото: ТАСС/ГУ МВД РФ по Нижегородской области
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Помощник Захара Прилепина Дмитрий Кузнецов в субботу, 6 мая, сообщил «Известиям», что связывался с писателем.

Он также пообещал уточнить подробности произошедшего завтра, 7 мая.

«Он жив, и это главное», — подчеркнул Кузнецов.

В настоящее время врачи уже прооперировали пострадавшего Прилепина. Он введен в медикаментозный сон для скорейшего восстановления.

Бомба на колесах: совершено покушение на Захара Прилепина
Известный писатель и журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин.

По горячим следам участковыми был задержан один из подозреваемых. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

СК устанавливает и других лиц, причастных к совершению теракта. Источник «Известий» сообщает, что уже задержан второй возможный причастный.

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