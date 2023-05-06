9 мая РЖД проведут акцию «Гудок Победы»

Поезда РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы». 9 мая звуковой сигнал подадут электрички, поезда и паровозы. Необычная акция — напоминание о традиции, сложившейся в 1945 году, передает телеканал «Известия». Вся страна услышала общий локомотивный гудок в ночь на 9 мая. Через несколько минут после сигнала по радио объявили о капитуляции Германии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.