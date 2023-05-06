В Донецке две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ
Две женщины погибли при обстреле украинскими военными Донецка, сообщил 6 мая мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в результате обстрела Петровского района во дворе собственного дома ранен мальчик 2013 года рождения. Его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.
Также отмечается, что украинские военные дважды за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня: утром — Киевский район, а вечером — Куйбышевский.
Накануне житель поселка Александровка в пригороде Донецка погиб в результате обстрела с украинской стороны.
Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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