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В Донецке две женщины погибли в результате обстрела со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Две женщины погибли при обстреле украинскими военными Донецка, сообщил 6 мая мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате дневного обстрела Петровского района погибли две женщины — 1937 и 1976 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в результате обстрела Петровского района во дворе собственного дома ранен мальчик 2013 года рождения. Его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Также отмечается, что украинские военные дважды за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня: утром — Киевский район, а вечером — Куйбышевский.

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Накануне житель поселка Александровка в пригороде Донецка погиб в результате обстрела с украинской стороны.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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