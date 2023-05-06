МВД показало видео задержания возможного причастностного к теракту против Прилепина

МВД России опубликовало видео задержания мужчины, возможно причастного к подрыву авто, в котором был писатель Захар Прилепин.

На кадрах видно, как сотрудники полиции выводят в наручниках подозреваемого и сопровождают при перемещении в отдел полиции.

«В ходе мероприятий по плану «Перехват» трое участковых <...> задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению. В настоящее время задержанный доставлен в отдел полиции, он будет передан в следственные органы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он также добавила, что сейчас правоохранители занимаются поиском соратиков.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По горячим следам участковыми был задержан подозреваемый. В настоящее время он находится на допросе в отделе полиции.

По данным источника «Известий», задержанный родом с Украины и недавно получил гражданство России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Генпрокуратура взяла данное дело на контроль. По данным правоохранителей, взрыв устроила двиверсионная группа.

Прилепин находится в больнице региона, ему проводят операцию.