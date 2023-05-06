В Сети опубликовали видео с Прилепиным и его погибшим соратником Шубиным

Александр Шубин с позывным Злой, соратник писателя Захара Прилепина, 6 мая исполнил предназначение, которое есть у каждого человека, заявил военный корреспондент Ринат Есеналиев.

Он указал, что предназначение Злого заключалось в том, чтобы спасти Прилепина и сегодня он отдал за друга жизнь.

«Он <...> в очередной раз подменил Захара за рулем, когда тот устал», — написал Есеналиев в своем Telegram-канале.

К посту он добавил видео 2017 года, на котором Прилепин и Шубин едут по заснеженной дороге и писатель говорит: «До лета бы дожить».

«Доживем, Захар, по-любому», — ответил Шубин.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Шубин, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии, находился за рулем и в результате взрыва погиб.

Прилепин госпитализирован.

По горячим следам участковыми был задержан подозреваемый.

По информации источника «Известий», задержанный родом с Украины и недавно получил гражданство России. В МВД уточнили, что мужчина ранее был судим. Также предполагается, что за преступлением может стоять диверсионная группа.

Кроме того, силовики установили квартиру в Московской области, где могло быть собрано взрывное устройство для подрыва автомобиля Прилепина.

В свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».