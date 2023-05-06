Реклама
Прямой эфир
Общество
СК начал проверку после падения карусели в Оренбурге
Происшествия
Силы ПВО сбили над Крымом две украинские ракеты «Гром-2»
Происшествия
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Происшествия
В селе Успенка Тюменской области огонь повредил еще четыре дома
Армия
Пригожин подтвердил готовность с 10 мая передать позиции в Артемовске «Ахмату»
Общество
Генпрокуратура взяла на контроль дело о подрыве авто с Прилепиным
Мир
В МИДе подтвердили планы по проведению четырехсторонней встречи по зерновой сделке
Происшествия
В Оренбурге рухнула карусель
Мир
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах
Мир
Ковитиди назвала юридически безграмотным решение СБУ по российским сенаторам
Общество
Эксперт заявил о безрезультативности запретов на продажу алкоголя
Мир
Несколько военных потеряли сознание на коронации Карла III
Спорт
«Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу Смолова
Сюжет:

В Сети опубликовали видео с Прилепиным и его погибшим соратником Шубиным

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Александр Шубин с позывным Злой, соратник писателя Захара Прилепина, 6 мая исполнил предназначение, которое есть у каждого человека, заявил военный корреспондент Ринат Есеналиев.

Он указал, что предназначение Злого заключалось в том, чтобы спасти Прилепина и сегодня он отдал за друга жизнь.

«Он <...> в очередной раз подменил Захара за рулем, когда тот устал», — написал Есеналиев в своем Telegram-канале.

К посту он добавил видео 2017 года, на котором Прилепин и Шубин едут по заснеженной дороге и писатель говорит: «До лета бы дожить».

«Доживем, Захар, по-любому», — ответил Шубин.

Бомба на колесах: совершено покушение на Захара Прилепина
Известный писатель и журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Шубин, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии, находился за рулем и в результате взрыва погиб.

Прилепин госпитализирован.

По горячим следам участковыми был задержан подозреваемый.

По информации источника «Известий», задержанный родом с Украины и недавно получил гражданство России. В МВД уточнили, что мужчина ранее был судим. Также предполагается, что за преступлением может стоять диверсионная группа.

Кроме того, силовики установили квартиру в Московской области, где могло быть собрано взрывное устройство для подрыва автомобиля Прилепина.

В свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023