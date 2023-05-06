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Момент обрушения карусели с детьми в Оренбурге попал на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Момент обрушения карусели с детьми и взрослыми в одном из парков Оренбурга попал на видео. Кадры есть в распоряжении «Известий» в субботу, 6 мая.

Ранее в этот день в мэрии города заявили, что падение карусели произошло из-за поломки механизма в парке аттракционов Оренпарка. Следователи начали проверку.

Согласно последним данным, около 20 человек пострадали. По информации минздрава, 15 были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают спасатели, сотрудники правоохранительных и следственных органов.

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