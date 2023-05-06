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Ковитиди назвала юридически безграмотным решение СБУ по российским сенаторам

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Решение Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении российских сенаторов юридически безграмотно. Об этом в беседе с «Известиями» 6 мая заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Речь идет о решении СБУ заочно предъявить «обвинение» 170 сенаторам РФ, которые поддержали ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР, а также выступили за включение новых регионов в состав России.

По ее словам, украинские власти, выдвигая такую претензию, нарушают принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН. Ковитиди также указала на то, что российские сенаторы не позволят иностранным государствам вмешиваться во внутренние дела страны.

«Политический демарш украинских властей в отношении решений сенаторов Российской Федерации осуществлен с грубым нарушением принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, в частности ст. 2 Устава ООН, и ратифицированных в том числе Украиной», — отметила сенатор.

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Днем ранее в Совфеде рассказали подробности конфликта с украинской делегацией на саммите ПАЧЭС. По словам представителя СФ, отогнать украинских представителей от исполняющей обязанности главы российской делегации удалось с трудом совместными усилиями российской стороны и турецкой службы безопасности.

4 мая представители Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС. Глава делегации РФ назвала их действия цирком.

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