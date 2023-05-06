«Известия» опубликовали кадры последствий взрыва автомобиля с Прилепиным

«Известия» публикуют кадры последствий подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, который произошел в субботу, 6 мая.

На них видно, что обломки машины разбросало на десятки метров. Поврежденный автомобиль лежит на месте ЧП перевернутым. Место оцеплено, там продолжают работать правоохранительные органы.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По горячим следам участковыми был задержан подозреваемый. В настоящее время он находится на допросе в отделе полиции.

По данным источника «Известий», задержанный родом с Украины и недавно получил гражданство России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Генпрокуратура взяла данное дело на контроль.

Прилепин находится в больнице.