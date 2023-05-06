Несколько военных потеряли сознание на коронации Карла III

Несколько военных, участвующих в процессии в честь коронации Карла III и его супруги Камиллы в Великобритании, упали в обморок. На это обратило внимание издание Daily Mail 6 мая.

«Небольшому числу военнослужащих, ожидавших участия в процессии, потребовалась помощь после обморока», — говорится в сообщении.

Также издание опубликовало фото, на котором запечатлена женщина в военной форме на носилках, она является офицером королевского флота.

Подробности инцидента не приводятся.

Карл III коронован в субботу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Для коронации использовалась корона святого Эдуарда, которая названа в честь Эдуарда Исповедника.

Церемония длилась два часа.

На торжество приехали около 100 лидеров иностранных государств, политики, бывшие премьеры Великобритании, члены королевской семьи, в том числе старший сын Карла III принц Уильям с женой Кэтрин и младший сын принц Гарри без жены Меган Маркл.

Церемония передачи трона Карлу III уже состоялась 10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Сын Елизаветы II стал самым пожилым монархом, вступившим на престол, — ему 73 года.

Карл III стал новым монархом после смерти своей матери королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.