Названа предварительная причина обрушения карусели в Оренбурге

Сбой в работе, предварительно, мог привести к обрушению карусели в Оренбурге. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, к обрушению привел сбой в работе карусели. Точная причина будет понятна после технической экспертизы», — сказал собеседник ТАСС.

По предварительной информации, инцидент произошел в новом парке «Оренпарк». На карусели в тот момент находились взрослые и дети. Пострадало около 20 человек, в том числе несовершеннолетние. На данный момент им оказывается помощь.

На месте происшествия в составе других экстренных служб привлечен расчет ГУ МЧС России по Оренбургской области, отметили в ведомстве.