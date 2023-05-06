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В селе Успенка Тюменской области огонь повредил еще четыре дома

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Фото: МЧС России
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В селе Успенка Тюменской области из-за пожара повреждено еще четыре дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области в своем Telegram-канале.

С воздуха пожар тушат средствами авиации: в тушении участвуют Ил-76 МЧС России и два вертолета с водосливными устройствами.

На месте происшествия работают сотрудники главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы региона, местные жители и добровольцы.

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В ночь на 5 мая сообщалось, что спасатели локализовали пожар в тюменском селе Успенка на площади 3,9 тыс. кв. м. Пожарные смогли отстоять более 1 тыс. жилых домов. Сообщалось о 13 сгоревших домах.

В результате порывистого ветра 4 мая серьезный природный пожар в районе этого села перекинулся на жилые дома. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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