В селе Успенка Тюменской области огонь повредил еще четыре дома
В селе Успенка Тюменской области из-за пожара повреждено еще четыре дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области в своем Telegram-канале.
С воздуха пожар тушат средствами авиации: в тушении участвуют Ил-76 МЧС России и два вертолета с водосливными устройствами.
На месте происшествия работают сотрудники главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы региона, местные жители и добровольцы.
В ночь на 5 мая сообщалось, что спасатели локализовали пожар в тюменском селе Успенка на площади 3,9 тыс. кв. м. Пожарные смогли отстоять более 1 тыс. жилых домов. Сообщалось о 13 сгоревших домах.
В результате порывистого ветра 4 мая серьезный природный пожар в районе этого села перекинулся на жилые дома. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.