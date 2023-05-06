В Оренбурге рухнула карусель

В одном из парков Оренбурга во время работы рухнул аттракцион «Вихрь», где в этот момент находились взрослые и дети.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия.

По предварительной информации, инцидент произошел в новом парке «Оренпарк». Травмы получили от 10 до 12 человек. Из них четверо были направлены в медучреждения. Точное число пострадавших уточняется.

Другие подробности произошедшего выясняются.

17 детей пострадали в среду, 4 мая, в северо-западном округе Пакистана Северный Вазиристан, где рухнул аттракцион в виде лодки-качалки. По данным СМИ, качели рухнули из-за перегрузки, а также из-за того, что были плохо закреплены.