«Известия» показали новые кадры с места подрыва автомобиля с Прилепиным

«Известия» 6 мая публикуют новые кадры с места подрыва автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, в Нижегородской области.

На кадрах видео белый автомобиль, поврежденный взрывом, лежит на дороге, перевернувшись на крышу. В стороне видны машины правоохранительных органов. Неподалеку стоят люди — очевидно, правоохранители, которые работают на месте происшествия.

На дополнительных кадрах, предоставленных Следственным комитетом, видно, как сотрудник СК делает записи рядом с подорванной машиной.

Ранее в этот день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По горячим следам был задержан подозреваемый. Его задержание произвели трое участковых. В настоящее время он находится на допросе в отделе полиции. По данным МВД, мужчина ранее был судим. По информации источника «Известий», задержанный родом с Украины и недавно получил гражданство России. Кроме того, за преступлением может стоять диверсионная группа.

В результате подрыва автомобиля, погиб водитель — уроженец Луганска, сотрудник Росгвардии Александр Шубин. Прилепина оперируют в нижегородской больнице.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».