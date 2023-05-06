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Эксперт назвал негативные последствия дополнительных запретов на продажу алкоголя

Эксперт Косачев: антиалкогольные меры могут породить нелегальный рынок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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История ограничений продаж алкоголя имеет богатое прошлое и множество примеров, но ни один из них не принес положительного результата. Об этом в субботу, 6 мая, заявил «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косачев.

«История ограничений продаж алкоголя имеет богатое прошлое — от сухого закона в Америке до закрытия рынков и государственной монополии в северных европейских странах и сухого закона в Советском Союзе. И ни один из этих примеров не был положительным, потому что все эти решения были отменены».

Косачев отметил, что ограничительные меры в случае с алкоголем вряд ли смогут привести к желаемому эффекту.

«Это только рождает нелегальный рынок, коверкает систему бизнеса и приводит к тому, что люди получают больший ущерб для здоровья, потому что употребляют нелегальные и неправильные продукты», — перечислил эксперт.

Ничего не алко: в РФ хотят ограничить продажу спиртного в барах в домах
Поможет ли мера избавиться от так называемых наливаек и почему такие заведения продолжают оставаться проблемными

Ранее в этот день сообщалось, что Минздрав предложил увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни.

Кроме того, муниципалитеты предлагается наделить правом ограничить продажу спиртного по выходным и праздникам, а также ввести «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени».

В рамках реализации задач по системным антитабачным и антиалкогольным мерам предложено рассмотреть запрет рекламы крепких спиртных напитков и демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в музыкальных клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, музыкальных треках, подкастах.

Ранее, 5 мая, в Госдуме сообщили, что в РФ хотят ввести запрет на ночную продажу алкоголя в так называемых наливайках, которые расположены в жилых многоквартирных домах. Изменения планируется вносить поэтапно. Сначала предлагается ограничить минимальную площадь таких заведений 50 кв. м, затем ограничить продажу алкоголя в них с 22:00 до 9:00.

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