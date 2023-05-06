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Эксперт заявил о безрезультативности запретов на продажу алкоголя

Эксперт Косачев: любые ограничительные меры по продаже алкоголя не приведут к желаемому эффекту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косачев заявил, что любые запреты продажи алкоголя не дадут результатов. Такое мнение 6 мая он высказал в беседе с «Известиями».

«Я считаю, что любые ограничительные меры не приведут к желаемому эффекту. Это только рождает нелегальный рынок, коверкает систему бизнеса и приводит к тому, что люди получают больше ущерба для здоровья, потому что пользуются нелегальными продуктами», — подчеркнул Косачев.

Эксперт сослался на пример 2018 года, когда Росалкогольрегулирование, пользуясь принятым законом о внесудебной блокировке сайтов, которые продают алкоголь, заблокировало порядка 3,2 тыс. ресурсов. Однако, по его словам, в 2022 году это количество увеличилось вдвое — до 6,4 тыс., несмотря на такой, по мнению Косачева, прогрессивный закон.

«Инициатива стара как мир, потому что в течение последних 200 лет время те или иные люди — правительства, страны — пытаются ограничить продажу алкоголя. История ограничения продаж алкоголя имеет колоссальное прошлое: от сухого закона в Америке, закрытия рынков государственной монополии в северных европейских странах до сухого закона в Советском Союзе. Огромная история. Ни один из примеров не был положительным, потому что все решения были отменены», — подытожил президент Союза.

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В этот день стало известно, что Минздрав предложил увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни. Кроме того, муниципалитеты предлагается наделить правом ограничить продажу спиртного по выходным и праздникам, а также ввести «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени».

В рамках реализации задач по системным антитабачным и антиалкогольным мерам предложено рассмотреть запрет рекламы крепких спиртных напитков и демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в музыкальных клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, музыкальных треках, подкастах.

Позже в этот же день руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что новые антиалкогольные меры необходимы, но они должны быть разумными. В частности, он считает, что многие предложения Минздрава диссонируют, например, с инициативами спортивных функционеров, которые хотят вернуть пиво на стадионы. По мнению Шапкина о той части закона, которая касается запрета продажи алкоголя 18-летним молодым людям, те из них, кто уже покупает алкоголь, найдут способ, как это сделать.

В Госдуме 5 мая сообщили, что в РФ хотят ввести запрет на ночную продажу алкоголя в так называемых наливайках, которые расположены в жилых многоквартирных домах. Изменения планируется вносить поэтапно.

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