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Карта спецоперации на Украине 5 мая

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении уничтожено до 50 боевиков, две ББМ, три автомобиля, а также САУ «Акация».

На краснолиманском направлении ликвидировано до 60 военных ВСУ, ББМ, три пикапа, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На донецком направлении уничтожено более 185 военных ВСУ и наемников, танк, четыре ББМ, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30.

На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две ББМ, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

В районе населенного пункта Верхнекаменка ЛНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Также было сбито 32 беспилотника ВСУ, три снаряда РСЗО HIMARS, а также ракета HARM.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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