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На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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В ряде областей Украины повреждена сетевая инфраструктура, часть потребителей остались без электроснабжения. Об этом 6 мая сообщило министерство энергетики страны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, повреждения респределительных сетей зафиксированы в Сумской области, там нет света у более чем 1,5 тыс. потребителей. Кроме того, есть проблемы в Днепропетровской области, где обесточены около 4,5 тыс. абонентов. Без электричества также остаются часть потребителей в Харьковской и Черниговской областях.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучало несколько взрывов. Воздушная тревога в области была объявлена в 10:26.

Накануне, 5 мая, в Сумской области прозвучали взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. В Киеве также была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в районе Краматорска и Славянска.

Эту информацию не комментировали в Министерстве обороны России.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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