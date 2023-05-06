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Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне
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Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

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Фото: REUTERS/Jonathan Brady
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Король Великобритании Карл III коронован в субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В кульминационный момент двухчасовой церемонии духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову суверена корону святого Эдуарда Исповедника.

Согласно церемонии перед возложением короны Карлу III вручили державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.

Для коронации использовалась корона Святого Эдуарда, которая названа в честь Эдуарда Исповедника. В XVII веке корону сделали из чистого золота. Она весит 2,2 кг. Корона украшена украшена более, чем 400 драгоценными камнями.Именно эту корону использовали для коронации всех британских монархов, начиная с Карла II (1630-1685).

Архиепископ Кентерберийский, надевая корону, произнес слова «Боже, храни короля», которые повторили все 2,2 тыс. гостей церемонии.

На торжество приехали около 100 лидеров иностранных государств, политики, бывшие премьеры Великобритании, члены королевской семьи, в том числе, старший сын Карла III — принц Уильям с женой Кэтрин, младший сын — принц Гарри без жены Меган Маркл.

По всей стране более 400 военнослужащих проводят артиллерийский салют в честь коронации. В Лондоне, Белфасте, Кардифе, Эдинбурге и с бортов кораблей Королевских ВМС сделают по 21 залпу. Салют из 62 залпов произведут из орудий на набережной Темзы у лондонского Тауэра и на плац-параде конной гвардии. Вместе с Карлом III была коронована его супруга — королева Камилла, теперь она будет именоваться просто королевой, а не королевой- консорт.

После этого церемония завершается, коронованные супруги поедут в Букингемский дворец в позолоченной карете XVIII века.

Квелый король: Великобритания готовится к коронации Карла III
Церемония пройдет на фоне политического и экономического кризиса

Церемония передачи трона Карлу III уже состоялась 10 сентября в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона. Сын Елизаветы II стал самым пожилым монархом, вступившим на престол: в 2022 году ему исполнилось 73 года.

Карл III стал новым монархом после смерти своей матери королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Коронация в Великобритании проходит впервые с 1953 года, когда была коронована покойная Елизавета II. Коронация британских монархов — единственная в мире сопровождается такой церемонией.

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