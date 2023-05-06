Появилось видео с места подрыва автомобиля с Прилепиным

Опубликовано первое видео с места подрыва автомобиля с российским писателем и общественным деятелем Захаром Прилепиным. Инцидент произошел в субботу, 6 мая, в Нижегородской области.

На кадрах видно, что на месте лежит перевернутая поврежденная взрывом машина — предварительно, Audi Q7. Также стоят очевидцы, представители правоохранительных органов и несколько машин скорой помощи.

По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело, а в Нижегородской области введен план «Перехват».

Предварительно, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

Жена Прилепина Мария заявила, что им в течение многих лет приходили угрозы. Но конкретно перед взрывом их не было. Пострадавшего писателя доставят на вертолете в Москву.