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Глава Нижегородской области подтвердил, что Прилепин в порядке

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 6 мая подтвердил, что писатель Захар Прилепин в порядке. Он также добавил, что в настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

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Ранее этот день Telegram-канал «112» сообщил, что под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Вскоре в ряде Telegram-каналов появилась информация о гибели мужчины, который находился за рулем автомобиля. По данным проекта Wargonzo, в машине также ехала дочь Прилепина. Она не пострадала, так как ее высадили из машины до происшествия.

Позже помощница писателя сообщила «Известиям», что Прилепин остался в живых. По данным пресс-службы писателя, он «в порядке».

В экстренных службах рассказали, что Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Во время движения автомобиль с Прилепиным взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины.

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