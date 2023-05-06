Стало известно о госпитализации Прилепина

Российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу после подрыва автомобиля под Нижним Новгородом. Об этом сообщил в субботу, 6 мая, источник «Известий».

«В автомобиле находилось два человека: сам писатель и охранник, второй погиб», — добавил он.

Инцидент произошел ранее в этот день. В экстренных службах сообщили, что писатель находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель получил ранения. По неподтвержденной информации, он находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

В настоящий момент на место происшествия выехали следователи СУ СК России по Нижегородской области.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе писателя. Там отметили, что пока не знают, что случилосьо на самом деле, и добавили, что сам Захар Прилепин «в порядке».

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