Глава Белгородской области сообщил об одном пострадавшем при обстреле Шебекино

В Белгородской области идет обстрел города Шебекино. Об этом в субботу, 6 мая, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте», — написал он.

Глава региона добавил, что, по предварительной информации, в результате обстрела пострадал один человек. На месте работают оперативные службы.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что боеприпас, найденный в Белгороде, уничтожили на полигоне. Об обнаружении взрывоопасного предмета на улице Шаландина Гладков сообщил ранее в этот же день. Он отметил, что в связи с инцидентом оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 м от места находки.

До этого, 20 апреля, Гладков сообщил о сильном взрыве в Белгороде, в результате чего на перекрестке одной из центральных улиц города образовалась воронка радиусом 20 м. Число пострадавших при происшествии составило три человека. Причиной ЧП стал нештатный сход боеприпаса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».