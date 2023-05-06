Эксперт обвинил ООН в безучастности к продлению зерновой сделки

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин обвинил Организацию Объединенных Наций (ООН) в безучастности к продлению зерновой сделки. Об этом в субботу, 6 мая, он заявил «Известиям».

Он отметил, что российская сторона неоднократно акцентировала внимание на том, что зерновая сделка зашла в тупик по причине того, что те, кто ее подписывал со стороны ООН, не обеспечивают выполнение второй ее части в отношении России.

«[ООН], чтобы реализовать условия выполнения этой сделки со стороны РФ, никаких действий не предпринимают. А именно — разблокировать наши удобрения в европейских портах, дать возможность выйти нам на соответствующие рынки сельхозпродукции в мире и, естественно, создать условия для работы сельхозбанка для обеспечения этих действий. Но я так понимаю, что коллективный Запад всё-таки заинтересован в продлении. [От того], насколько реальными будут действия со стороны Европы и США по необходимости продления сделки, наверное, будет зависеть и наше участие и положительное решение», — отметил Кошкин.

Заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак 5 мая заявил, что организация призывает все стороны зерновой сделки продолжить обсуждения по продлению и полному выполнению инициативы. Хак выразил надежду на то, что переговоры позволят преодолеть все трудности, препятствующие ее полной реализации. Также он сообщил, что ООН пока не получила ответ от Москвы по зерновой сделке.

Ранее в пятницу в Стамбуле прошла встреча в рамках подготовки переговоров по зерновой сделке, которые должны состояться на следующей неделе с участием заместителей министров обороны. В ходе встречи были согласованы пункты повестки дня и ряд технических вопросов.

14 марта российская сторона продлила зерновую сделку на два месяца, до 18 мая, из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Как заявил 2 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, диалог будет продолжаться, несмотря на то что Москва видит мало поводов для оптимизма по зерновой сделке.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.