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Стала известна программа ВДНХ в честь Дня Победы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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К 9 Мая на ВДНХ представят культурно-историческую программу «Искусство Великой Победы». На территории выставки пройдут экскурсии, лекции, творческие мастер-классы и спектакли, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Программа начнется в преддверии Дня Победы и продлится несколько дней. Основная часть мероприятий намечена на 9 мая. На разных площадках комплекса можно будет посмотреть театральные постановки, послушать выступления музыкантов, познакомиться с историями фронтовиков», — отметила Сергунина.

Так, с 7 по 9 мая для посетителей проведут экскурсии «Поклонимся великим тем годам» — об истории ВДНХ в 1941–1945 годах.

В павильоне «Рабочий и колхозница» 8 мая представят спектакль «Ленинградское детство» по повести Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». В этот же день в выставочно-торговом центре Республики Казахстан дадут концерт детские творческие коллективы, а также покажут спектакль-реконструкцию для школьников «Сталинград: путь к миру».

На уличных выставках на территории ВДНХ можно будет увидеть фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами в годы Великой Отечественной, и образцы военной техники.

В День Победы состоится церемония возложения цветов к памятному знаку «Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941‒1945 годов» у павильона № 57. На информационных стелах будут транслировать фотографии ветеранов и видеозаписи с историческими фактами об истории выставки в 1941–1945 годах.

В центре «Космонавтика и авиация» проведут экскурсии «Герои космоса» и «На крыльях Победы», где покажут модели отечественной техники. Также в центре прочтут лекцию «Равнение на героя. Космонавты — герои России» о жизни космонавтов Константина Феоктистова, Георгия Добровольского и Георгия Берегового.

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