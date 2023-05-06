ВСУ убили пенсионера за проезд на велосипеде мимо их позиций в Мариуполе

Украинские боевики в марте прошлого года расстреляли 70-летнего пенсионера, который на велосипеде проезжал мимо их позиций в Мариуполе. Об этом 6 мая сообщил в интервью «РИА Новости» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, все произошло в районе металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Украинский военный по фамилии Чистоплясов наблюдал за прилегающей территорией, при этом одним распоряжений, которое он получил от командования, был приказ убивать всех гражданских, которые могли оказаться вблизи позиций.

В какой-то момент боевик заметил пожилого мужчину на велосипеде и застрелил его из автомата. Как отметил Бастрыкин, соседи убитого пенсионера на допросах рассказали, что он ежедневно отправлялся на велосипедную прогулку по городу, а в конце марта 2022 года пропал без вести.

«Достоверно известно, что потерпевший был захоронен в безымянной могиле, планируется эксгумировать его тело для проведения судебно-медицинской экспертизы», — пояснил глава СК.

Ранее, в этот день, Бастрыкин сообщил, что российские следователи возбудили более 2,9 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе с 2014 года. Фигурантами стали 716 человек. Уголовные дела возбуждены против военного и политического руководства Украины, а также членов радикальных националистических объединений и представителей силовых структур.

Кроме того, в рамках общего дела о применении запрещенных методов и средств ведения военных действий в одно производство объединены 1 тыс. 284 уголовных дела. К ним, в частности, относятся расследования обстрелов со стороны Украины гражданской инфраструктуры Донбасса и гибель мирного населения.

Ранее, в феврале, Бастрыкин заявил, что с 2014 года жертвами преступлений киевского режима стали около 5 тыс. жителей Донбасса, еще почти 9 тыс. были ранены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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