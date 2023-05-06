Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о нескольких взрывах в Кривом Роге
Общество
Церемония прощания с модельером Юдашкиным началась в Москве
Армия
Российские силы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ под Артемовском
Авто
Движение по Крымскому мосту возобновилось
Происшествия
ВСУ за утро выпустили по ДНР 14 снарядов
Происшествия
СК РФ возбудил дела в отношении начальников украинских СИЗО из-за пыток российских военных
Происшествия
Советник главы Крыма сообщил о работе системы ПВО на севере полуострова
Мир
СМИ сообщили о намерении ЕК ограничить экспорт в третьи страны из-за санкций против РФ
Происшествия
СК завел 2,9 тыс. дел о преступлениях киевского режима в Донбассе
Армия
Российские войска за день поразили более 170 целей на краснолиманском направлении
Общество
В Ялте открылось первое в Крыму отделение Сбербанка
Происшествия
ВСУ убили пенсионера за проезд на велосипеде мимо их позиций в Мариуполе
Общество
Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам
Сюжет:

ВСУ убили пенсионера за проезд на велосипеде мимо их позиций в Мариуполе

Бастрыкин: ВСУ убили пенсионера на велосипеде за проезд мимо их позиций в Мариуполе
0
Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики в марте прошлого года расстреляли 70-летнего пенсионера, который на велосипеде проезжал мимо их позиций в Мариуполе. Об этом 6 мая сообщил в интервью «РИА Новости» председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, все произошло в районе металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Украинский военный по фамилии Чистоплясов наблюдал за прилегающей территорией, при этом одним распоряжений, которое он получил от командования, был приказ убивать всех гражданских, которые могли оказаться вблизи позиций.

В какой-то момент боевик заметил пожилого мужчину на велосипеде и застрелил его из автомата. Как отметил Бастрыкин, соседи убитого пенсионера на допросах рассказали, что он ежедневно отправлялся на велосипедную прогулку по городу, а в конце марта 2022 года пропал без вести.

«Достоверно известно, что потерпевший был захоронен в безымянной могиле, планируется эксгумировать его тело для проведения судебно-медицинской экспертизы», — пояснил глава СК.

Западным курсом: российская армия продолжает наступление в Донбассе
Корреспонденты «Известий» побывали на позициях костромских десантников под Кременной

Ранее, в этот день, Бастрыкин сообщил, что российские следователи возбудили более 2,9 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе с 2014 года. Фигурантами стали 716 человек. Уголовные дела возбуждены против военного и политического руководства Украины, а также членов радикальных националистических объединений и представителей силовых структур.

Кроме того, в рамках общего дела о применении запрещенных методов и средств ведения военных действий в одно производство объединены 1 тыс. 284 уголовных дела. К ним, в частности, относятся расследования обстрелов со стороны Украины гражданской инфраструктуры Донбасса и гибель мирного населения.

Ранее, в феврале, Бастрыкин заявил, что с 2014 года жертвами преступлений киевского режима стали около 5 тыс. жителей Донбасса, еще почти 9 тыс. были ранены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023