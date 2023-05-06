В Ялте открылось первое в Крыму отделение Сбербанка. Церемония открытия прошла 6 мая.

Первый офис построили из модульных конструкций, он расположен в центре города рядом с Советской площадью. Как рассказал зампред председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, модульную конструкцию здания офиса сделали в Омске.

«Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан РФ, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи», — цитирует ТАСС слова глава Крыма Сергея Аксенова.

Сбербанк объявил о начале работы в Крыму в январе этого года. Первые банкоматы появились в Севастополе, Симферополе, Ялте и в селе Оползневое. В марте банк начал работать с юридическими лицами полуострова.