Советник главы Крыма сообщил о работе системы ПВО на севере полуострова

На севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 6 мая сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Подробности инцидента пока не приводятся.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 4 мая сообщал об уничтожении беспилотника в районе аэродрома Бельбек силами ПВО. По его словам, никакие объекты во время происшествия не пострадали.

В Крыму и Севастополе продолжает действовать высокий, «желтый» уровень террористической опасности. Также в регионе введен режим среднего уровня реагирования.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.