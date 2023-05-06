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СК завел 2,9 тыс. дел о преступлениях киевского режима в Донбассе

Бастрыкин: более 2,9 тыс. уголовных дел заведено о преступлениях киевского режима в Донбассе
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Более 2,9 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима в Донбассе возбуждено российскими следователями с 2014 года. Фигурантами стали 716 человек. Об этом 6 мая сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

По словам Бастрыкина, уголовные дела возбуждены против военного и политического руководства Украины, а также членов радикальных националистических объединений и представителей силовых структур.

Кроме того, в рамках общего дела о применении киевским режимом запрещенных методов и средств ведения военных действий в одно производство объединены 1 тыс. 284 уголовных дела. К ним, в частности, относятся расследования обстрелов гражданской инфраструктуры с использованием ракетных комплексов «Точка У», различных систем залпового огня и тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия. Результатом таких действий со стороны Украины стали не только разрушения жилых домов и объектов жизнеобеспечения, но и гибель мирного населения, подчеркнул глава СК.

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Ранее, в феврале, Бастрыкин заявил, что с 2014 года жертвами преступлений киевского режима стали около 5 тыс. жителей Донбасса, еще почти 9 тыс. были ранены.

Тогда же Бастрыкин отметил, что в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима потерпевшими признаны более 120 тыс. жителей Донбасса. По его словам, потерпевшими признаются люди, которым в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен вред здоровью и имуществу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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