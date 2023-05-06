Российские войска за день поразили более 170 целей на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие за день поразили более 170 целей на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в субботу, 6 мая.

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» за день нанесено огневое поражение по более 170 целям. Из них свыше 150 артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — передает его слова «РИА Новости».

Савчук добавил, что во время контрбатарейной борьбы удалось подавить около 20 позиций ствольной артиллерии, а также более 10 минометных расчетов боевиков. Кроме того, в Кременной и Северодонецке комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS.

Как рассказал Савчук, в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» было вскрыто перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и пятой бригады национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения артиллерией боевики понесли потери в личном составе.

Ранее, 3 мая, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по сосредоточению резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в ДНР.

Кроме того, на лисичанском и марьинском направлениях российскими военнослужащими было выявлено и уничтожено семь групп пехоты ВСУ, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края.

27 апреля врио главы ДНР заявил, что силы РФ улучшили позиции в районе Красногоровки на авдеевском направлении, а также расширили плацдарм в направлении железной дороги.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»