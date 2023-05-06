Пожарные 10 часов не могли потушить возгорание в «Доме Орбели» в Ленобласти
Более 10 часов пожарные не могут ликвидировать возгорание в историческом памятнике федерального значения «Дом Л.А. Орбели» в селе Павлово Ленинградской области. Об этом рассказал в субботу, 6 мая, побывавший на месте тушения корреспондент канала 78.ru Роман Иконников.
«Он загорелся еще вечером, примерно в семь часов. Пламя и сейчас продолжает появляться на деревянных перекрытиях. Пожарные подвозят воду и продолжают тушить здание», — передает корреспондент.
Всеволожская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара. По заявлению ведомства в Telegram-канале, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Здание было построено в 1935 году. Во времена Великой Отечественной войны там располагался штаб 30-го Гвардейского Стрелкового полка. В настоящее время оно признано памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения.
Ранее, 3 мая, пожар возник в здании — памятнике архитектуры 1906 года постройки в Уфе. Загорелся дом Набоковых на улице Дзержинского. Пожар удалось локализовать на площади около 200 кв. м.