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Пожарные 10 часов не могли потушить возгорание в «Доме Орбели» в Ленобласти

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Фото: 78
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Более 10 часов пожарные не могут ликвидировать возгорание в историческом памятнике федерального значения «Дом Л.А. Орбели» в селе Павлово Ленинградской области. Об этом рассказал в субботу, 6 мая, побывавший на месте тушения корреспондент канала 78.ru Роман Иконников.

«Он загорелся еще вечером, примерно в семь часов. Пламя и сейчас продолжает появляться на деревянных перекрытиях. Пожарные подвозят воду и продолжают тушить здание», — передает корреспондент.

Всеволожская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара. По заявлению ведомства в Telegram-канале, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Здание было построено в 1935 году. Во времена Великой Отечественной войны там располагался штаб 30-го Гвардейского Стрелкового полка. В настоящее время оно признано памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее, 3 мая, пожар возник в здании — памятнике архитектуры 1906 года постройки в Уфе. Загорелся дом Набоковых на улице Дзержинского. Пожар удалось локализовать на площади около 200 кв. м.

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