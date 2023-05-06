CNN сообщил о падении американского F-16 во время полета в Южной Корее

В Южной Корее во время учений 6 мая американский истребитель F-16 потерпел крушение, о чем сообщил телеканал CNN.

Как уточняется, самолет упал в сельскохозяйственном районе недалеко от крупной американской авиабазы Осан. Пилот катапультировался и был доставлен в медицинское учреждение. Отмечается, что в результате инцидента мирные жители не пострадали. На месте происшествия работали пожарные.

Авиабаза Осан находится в 64 км от границы с Северной Кореей. На ней дислоцируется подразделение Военно-космических сил США.

Ранее, 28 апреля, в штате Аляска потерпели крушение два вертолета ВВС США. Инцидент произошел около населенного пункта Хили, где был организован тренировочный вылет ударных вертолетов AH-64 Apache. В тот же день сообщалось о гибели трех человек в результате произошедшего.

До этого, в марте, девять американских военнослужащих погибли в результате столкновения вертолетов в штате Кентукки в округе Тригг. Согласно имеющейся информации, военные летели на вертолетах HH-60 Black Hawk во время обычной учебной миссии, когда произошел инцидент.