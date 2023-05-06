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В Санкт-Петербурге опечатали Малый драматический театр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге опечатали двери Малого драматического театра. «Известия» публикуют соответствующие кадры в субботу, 6 мая.

На приклеенной скотчем бумаге видна печать Роспотребнадзора. Судя по надписи, опечатали драматический театр 5 мая в 23:00. Причины на данный момент неизвестны. Информации об этом на сайте театра нет.

29 апреля актер Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева в Улан-Удэ попытался покончить с собой прямо на сцене во время поклона после спектакля «Театр. Изнанка». Отмечалось, что он проходил лечение от онкозаболевания, а в тот день новый руководитель театра уволил жену мужчины.

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