В Санкт-Петербурге опечатали Малый драматический театр

В Санкт-Петербурге опечатали двери Малого драматического театра. «Известия» публикуют соответствующие кадры в субботу, 6 мая.

На приклеенной скотчем бумаге видна печать Роспотребнадзора. Судя по надписи, опечатали драматический театр 5 мая в 23:00. Причины на данный момент неизвестны. Информации об этом на сайте театра нет.

29 апреля актер Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева в Улан-Удэ попытался покончить с собой прямо на сцене во время поклона после спектакля «Театр. Изнанка». Отмечалось, что он проходил лечение от онкозаболевания, а в тот день новый руководитель театра уволил жену мужчины.