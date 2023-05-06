Хакеры обрушили сайты госслужб американского Далласа

Хакеры с помощью вируса-вымогателя атаковали несколько государственных служб американского города Даллас. Об этом сообщает Forbes.

Как уточняется, была нарушена работа городской компьютерной системы 911, судебных служб и систем водоснабжения. Так, диспетчеры на входящие звонки в службу 911 вручную записывали инструкции для полиции и служб скорой помощи вместо использования автоматизированной системы.

По информации CBS News Texas, хакеры утверждали, что зашифровали важные данные города и угрожали разместить конфиденциальную информацию в интернете. Не уточняется, какую сумму они потребовали от властей.

По словам киберэкспертов, атака, вероятно, началась с фишингового электронного письма, которое открыл ничего не подозревающий сотрудник.

Ранее, 14 апреля, немецкий оборонный концерн Rheinmetall, поставлявший оружие Киеву, стал объектом хакерской атаки. Прокуратура Кельна инициировала расследование по факту кибератаки.