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Хакеры обрушили сайты госслужб американского Далласа

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein
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Хакеры с помощью вируса-вымогателя атаковали несколько государственных служб американского города Даллас. Об этом сообщает Forbes.

Как уточняется, была нарушена работа городской компьютерной системы 911, судебных служб и систем водоснабжения. Так, диспетчеры на входящие звонки в службу 911 вручную записывали инструкции для полиции и служб скорой помощи вместо использования автоматизированной системы.

По информации CBS News Texas, хакеры утверждали, что зашифровали важные данные города и угрожали разместить конфиденциальную информацию в интернете. Не уточняется, какую сумму они потребовали от властей.

По словам киберэкспертов, атака, вероятно, началась с фишингового электронного письма, которое открыл ничего не подозревающий сотрудник.

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Ранее, 14 апреля, немецкий оборонный концерн Rheinmetall, поставлявший оружие Киеву, стал объектом хакерской атаки. Прокуратура Кельна инициировала расследование по факту кибератаки.

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