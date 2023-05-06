Мариуполь присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Мариуполь в преддверии Дня Победы присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». О том, как прошло мероприятие, в субботу, 6 мая, рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Военнослужащие сводного отряда инженерных войск и юнармейцы раздавали Георгиевские ленточки на улицах города и угощали всех желающих армейской кашей из полевой кухни под песни военных лет.

Ленточка и День Победы для жителей Мариуполя имеют особое значение. 9 мая 2014 года украинские националисты окружили город и силой разогнали праздничную демонстрацию, срывая ленточки с людей и расстреливая на месте тех, кто сопротивлялся. Потом в течение восьми лет они насаждали свою идеологию.

«Я эту демонстрацию просмотрел пять раз по компьютеру. Это было что-то такое. Такого еще никогда не было, чтобы свои убивали своих, вот в чем беда», — поделился с «Известиями» житель Мариуполя Дмитрий Яковцев.

После городского праздника военные инженеры провели для учеников 47-й мариупольской школы «Урок мужества». Они рассказали о том, как разминировали жилые дома и крупнейшие промышленные предприятия — «Азовсталь», «Азовмаш», металлургический комбинат имени Ильича.

Здание школы № 47 было разрушено во время прошлогодних боев за город. Но российским строителям удалось его отремонтировать буквально за три месяца.

«После войны, когда я вернулся в город, то как-то даже желания ходить самому гулять не было. Потому что страшно, всё разрушено. Но сейчас, вот спасибо нашим строителям, всем, что у нас теперь всё отстроили, всё хорошо. Мин нет», — рассказал Анатолий Евглевский, ученик 5 класса.

Акция «Георгиевская лента» стартовала 25 апреля на всей территории России, в ней примут участие более 30 тыс. волонтеров. Первыми к памятному событию присоединились дальневосточные регионы РФ. Так, на Камчатке акцию запустили у памятника танку Т-34. Сейчас оранжево-черные ленты раздают по всей стране.

27 апреля в Молдавии запретили демонстрацию георгиевской ленты. Физическим лицам за ее ношение грозит штраф в размере до $500, юридическим — до $1670. Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что многие молдаване побоятся носить георгиевские ленты из-за «драконовских» штрафов.

3 мая полиция Эстонии также приняла решение запретить проведение с 5 по 9 мая публичных мероприятий с использованием «враждебной символики», в частности георгиевских лент.

Георгиевская лента является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.