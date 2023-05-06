Распылившего баллончик на полицию при штурме Капитолия осудили на 14 лет

Мужчина, который распылил химический баллончик на сотрудника полиции при штурме Капитолия США в 2021 году, был приговорен к 14 годам тюремного заключения. Как сообщила газета The Washington Post в пятницу, 5 мая, это самый длительный срок из всех, что выносились участникам беспорядка.

В материале отмечается, что судья, вынося приговор 49-летнему Питеру Шварцу из Юнионтауна, штат Пенсильвания, указал, что он «был в первых рядах», был «солдатом против демократии».

Судья также отметил, что он принимал во внимание длинную криминальную историю Шварца — 38 предыдущих судимостей, в том числе не менее 11 связанных с насилием или угрозой насилия. Во время беспорядков Шварц находился на испытательном сроке за домашнее насилие и угрозу домашнего насилия.

Помимо неоднократного распыления перцового баллончика на полицию, Шварц бросил металлический стул в офицеров, стоящих лицом к лицу с толпой у входа в туннель в Капитолий, в результате чего их линия оборвалась. И он присоединился к этой толпе, когда она выступила против полиции, раздавив одного офицера в дверях.

Его жена была с ним в день штурма Капитолия. Она признала себя виновной в нападении на офицеров с применением перцового баллончика и была приговорена к двум годам тюремного заключения. В документах приговора она сообщила, что находится в процессе развода с ним.

В декабре присяжные признали Шварца виновным в четырех уголовных преступлениях, связанных с нападением на правоохранительные органы, воспрепятствованием подсчету голосов и др.

Сторонники 45-го президента США 6 января 2021 года ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу демократ Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Позже Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. В свою очередь, исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что количество открытых дел может достигнуть нескольких сотен.