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Ветеран ВОВ рассказал об операции по сохранению важного моста в Витебске

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Фото: РИА Новости/Николай Максимов
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Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Гудкович в беседе с «Известиями» 5 мая рассказал об операции по сохранению моста в Витебске, по которому продвинулась советская армия.


Как вспоминает ветеран, перед войсками стояла задача сохранить мост, единственный через западную длину, в Витебске. Для такой операции войска покрасили кузов машин в красный цвет — какие были у немецкой армии.

«И задача была проехать к мосту, остановиться у моста и не дать возможность ни разбомбить его, ни взорвать. А там уже разведчики всё сделают», — поделился ветеран.

Он рассказал, что к моменту, как военные подъехали к Витебску, минометчики разминировали определенную местность, через которую можно было проехать к городу.

«И вот наши четыре машины поперли по всему Витебску. Немцы такой наглости не ожидали. Мы вышли к мосту преспокойно, наши два орудия на левый борт, третье-четвертое на правый борт. Десантники выскочили, появились разведчики, поднялись и заняли оборону. Когда немцы очухались — было поздно», — рассказал он.

Ветеран отметил, что войскам удалось сохранить мост, через которой армия прошла дальше на Полоцк и Прибалтику.

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Ранее, 3 мая, Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Полунов, проживающий в Израиле, поделился с «Известиями» историей своего боя против фашистов, за который он был награжден орденом Славы. Вместе с боевыми товарищами Виталий Яковлевич дошел до Берлина, после чего его перебросили в Восточную Пруссию. Немецкие части они преследовали до 17 мая, даже после того, как им объявили о Дне Победы.

2 мая ветеран Великой Отечественной войны Розалия Сергеевна Абгарян из Армении в преддверии годовщины Дня Победы поделилась с «Известиями» воспоминаниями о военных действиях и показала памятные фото и письма от президента РФ Владимира Путина. За долгие послевоенные годы ей удалось сохранить не только многочисленные медали и ордена, но и памятные фотографии военных лет, а также фото встреч с главами Армении и России.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».

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