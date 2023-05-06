Ветеран ВОВ рассказал об операции по сохранению важного моста в Витебске

Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Гудкович в беседе с «Известиями» 5 мая рассказал об операции по сохранению моста в Витебске, по которому продвинулась советская армия.



Как вспоминает ветеран, перед войсками стояла задача сохранить мост, единственный через западную длину, в Витебске. Для такой операции войска покрасили кузов машин в красный цвет — какие были у немецкой армии.

«И задача была проехать к мосту, остановиться у моста и не дать возможность ни разбомбить его, ни взорвать. А там уже разведчики всё сделают», — поделился ветеран.

Он рассказал, что к моменту, как военные подъехали к Витебску, минометчики разминировали определенную местность, через которую можно было проехать к городу.

«И вот наши четыре машины поперли по всему Витебску. Немцы такой наглости не ожидали. Мы вышли к мосту преспокойно, наши два орудия на левый борт, третье-четвертое на правый борт. Десантники выскочили, появились разведчики, поднялись и заняли оборону. Когда немцы очухались — было поздно», — рассказал он.

Ветеран отметил, что войскам удалось сохранить мост, через которой армия прошла дальше на Полоцк и Прибалтику.

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