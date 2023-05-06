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Странам ЕС предложили материально стимулировать возвращение украинцев на родину
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Странам ЕС предложили материально стимулировать возвращение украинцев на родину

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Matthey
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Чтобы побудить украинских беженцев в Европе вернуться на родину, странам Евросоюза следует ввести социальные пособия, передает газета Irish Examiner в четверг, 4 мая.

Страны ЕС должны будут либо оказать поддержку оставшимся в Евросоюзе украинцам, либо выделить средства для их возвращение родину. Первый вариант заключается в том, что украинцы смогут получить вид на жительство в странах ЕС, в том числе и те, кто работает или учится, а также те, кто не может вернуться на Украину по состоянию здоровья и другим причинам.

Второй подразумевает «стимулирование добровольного возвращения». Имеется в виду, что украинским гражданам будут предоставлены постоянные выплаты в течение определенного периода времени для обеспечения их безопасности в родной стране.

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29 сообщалось, что украинские беженцы в Европе сталкиваются с финансовыми проблемами из-за сокращения материальной помощи. Так, четыре месяца назад власти Румынии были вынуждены отказаться от предоставления украинцам жилья за государственный счет. Теперь правительство планирует вдвое урезать социальные выплаты.

До этого, 15 апреля, издание Bild со ссылкой на службу занятости сообщало, что в Германии только 10% из всех находящихся там украинских беженцев имеют работу. Исследование проводилось в Лейпциге, где на данный момент находятся 65 187 украинцев.

29 марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщила, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения к украинцам стали рост стоимости жизни и усталость.

По данным управления ООН, больше всего украинцев приняла Россия — 2 852 395. Вторая в списке — Польша (1 563 386), далее — Германия (1 055 323), Чехия (489 865), Италия (169 837), Испания (166 832), Великобритания (161 400), Болгария (152 515), Франция (118 994), Румыния (113 086), Молдавия (108 885) и Словакия (107 199). В остальных странах число въехавших не превышает 100 тыс.

Страны ЕС стали принимать беженцев с Украины после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Россия объявила о начале СВО 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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