Опубликованы кадры допроса четвертого фигуранта по делу об избиении баскетболиста ЦСКА

Четвертый фигурант по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа был задержан в пятницу, 5 мая. Кадры допроса подозреваемого тем же днем опубликовал ГСУ СК по Москве в Telegram-канале.

Задержанный мужчина 1992 года рождения в ходе допроса подтвердил, что участвовал в драке. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

В московской прокуратуре указали, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу.

Ранее в этот же день Пресненский районный суд Москвы отправил под стражу третьего обвиняемого в избиении Алексея Шведа. Ему назначили заключение под стражу до 2 июля 2023 года.

До этого по решению суда также были заключены под стражу два его соучастника. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Под стражу заключен, в частности, Глеб Писарев. Он заявил, что не признает вину и возражает против избранной в отношении него меры пресечения.

Швед был избит в ночь на 2 мая на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода и основания черепа. Сейчас баскетболист находится в больнице. Врачи смогли стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.

Всех обвиняемых Швед опознал по фото.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта РФ.