СК заявил о проведении правовой оценки действий делегата Украины на ПАЧЭС

По поручению председателя Следственного комитета России следователи дадут правовую оценку действиям представителя Украины, напавшего на делегата России в ходе саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Турции.

«В рамках процессуальной проверки Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку противоправным действиям в отношении российского гражданина», — сообщил в пятницу, 5 мая, пресс-центр Следственного комитета в Telegram-канале.

4 мая представители Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите ПАЧЭС. Глава делегации РФ Ольга Тимофеева назвала их действия цирком. Она отметила, что пресечь провокацию попытался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Затем член украинской делегации Александр Мариковский напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого, когда тот забрал у него украинский флаг, которым украинский дипломат размахивал за спиной у Тимофеевой.

Депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз заявил «Известиям», что действия украинской делегации на саммите ПАЧЭС выходят за рамки дипломатии, и призвал дождаться возможной реакции Анкары.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, комментируя данную ситуацию, назвал поведение украинской делегации попыткой устроить дешевое шоу и заработать в глазах собственного руководства в Киеве дополнительные политические очки.

5 мая Тимофеева уточнила, что член российской делегации, который подвергся нападению, чувствует себя хорошо и находится в отеле. Часть делегации РФ продолжает участвовать в саммите.