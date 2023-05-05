Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие дни. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 5 мая.
«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет, мы владеем ситуацией с линии боестолкновения. И понимаем, что днями это может произойти, это может произойти часами», — сказал он в эфире «Соловьев Live».
1 мая газета The Guardian сообщила, что западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардных финансовых вливаний и передачи большого количества вооружений. В публикации говорилось, что Украина может не справиться с подготовкой достаточного количества боевиков и военной техники для реализации своих целей.
В середине апреля газета The Washington Post указывала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления.
В том же месяце глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены в силу колоссальных потерь.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.