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Мэр Ясиноватой сообщил о трех погибших и пяти раненых при обстреле города

Мэр Ясиноватой Шевченко: в результате обстрела ВСУ погибли три мирных жителя, еще пять ранены
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Число погибших при обстреле Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил в пятницу, 5 мая, мэр города Дмитрий Шевченко.

«Еще один трагический день в истории города Ясиноватая. Три человека погибли и пять получили ранения», — написал он в своем Telegram-канале.

Шевченко также добавил, что повреждения получили инфраструктура города, три многоквартирных дома и дома частного сектора.

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что ВСУ выпустили по городу 10 снарядов калибром 155 мм.

Последствия обстрела показал корреспондент «Известий». Он рассказал, что на территории Ясиноватой встречаются осколки от снарядов, выбитые стекла и огромные воронки. Со слов очевидцев, огонь продолжался около получаса, было слышно порядка десяти взрывов.

Кроме того, под обстрелом оказались населенные пункты Новобахмутовка, Красный Партизан, Сухая Балка, Парасковиевка и Степное.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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