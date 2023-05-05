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Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на марьинском и авдеевском направлениях

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Фото: РИА Новости
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций на марьинском, авдеевском и дзержинском направлениях.

«1-ый армейский корпус ДНР РФ продолжает двигаться вперед», — написал он в своем Telegram-канале 5 мая.

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Ранее, 3 мая, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по сосредоточению резервов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки в ДНР.

Кроме того, на лисичанском и марьинском направлениях российскими военнослужащими было выявлено и уничтожено семь групп пехоты ВСУ, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края.

27 апреля врио главы ДНР заявил, что силы РФ улучшили позиции в районе Красногоровки на авдеевском направлении, а также расширили плацдарм в направлении железной дороги.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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