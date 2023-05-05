Подрядчика на реконструкцию сквера Михалева определили в Уфе

Власти Уфы определили подрядчика, который займется реконструкцией сквера Михалева. Об этом 5 мая сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на результаты аукциона на портале госзакупок.

Работы выполнит ООО «Уралагротехсервис». Фирма согласилась заняться благоустройством за 63,843 млн рублей при начальной стоимости контракта в 65,146 млн рублей.

Согласно проекту, в сквере обновят тротуары и дорожки, покрытие на площади, установят малые архитектурные формы, системы освещения и видеонаблюдения. Также на территории появятся батут и детская площадка.

Сквер Михалева расположен неподалеку от Дворца спорта. Он получит новое оформление, тематикой которого станет лед и хоккей. Завершить работы планируется в октябре 2023 года.