Госэкспертиза одобрила проект новой школы на 800 мест в Нижнем Новгороде

Госэкспертиза одобрила проект строительства новой школы в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом 5 мая сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на информацию в Едином госреестре заключений (ЕГРЗ).

Проект был разработан и подготовлен ООО «Проектриск», ООО «Линия», ООО «ПК Градус» ООО «Комплексные решения энергоснабжения» и ООО «Истоки», после чего направлен в нижегородское управление госэкспертизы.

После изучения документации экспертами проект был одобрен. Школа на 800 мест появится в Кузнечихе.

В январе в Нижнем Новгороде в очередной раз перенесли сроки завершения строительства новой школы в ЖК «Новая Кузнечиха». Объект планируется сдать в июне 2023 года.